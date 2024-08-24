Demiratlı sipahilerden Saygı Sürüşü

50 bin kişinin 'gardaşlarıyla' buluşmak için hazırlıkların sürdürüldüğü 743. Ertuğrul Gazi ve Yörük Şenlikleri'nde bu yıl bazı ilkler yaşanacak. Bunlardan birisi dün Bilecik-Söğüt arasında ilk kez düzenlenen 1299 Ertuğrul Gazi Saygı Sürüşü ile yapıldı.

Yurdun dört bir tarafından saygı sürüşüne katılmak için yüzlerce motorsever önceki gün Bilecik Pelitözü Göleti'nde buluştu. Bugün saat 13.00'te startı verilen saygı sürüşüne Bilecik Valisi Şefik Aygöl de katıldı.

Söğüt çevre yolundan merkeze giren sürücüler, kortej eşliğinde Ertuğrul Gazi Türbesi'nin önüne geldi. Birbirinden ilginç motosikletin bir araya geldiği '1299 Ertuğrul Gazi Saygı Sürüşü'nde konuşan Bilecik Valisi Şefik Aygöl bu yıl yine ilk kez kravatsız ve geleneksel Yörük kıyafetleriyle şenliklere katılacağının müjdesini verdi. Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'un da hazır bulunduğu etkinlikler kapsamında Ertuğrul Gazi Türbesi'nde 'Saygı Nöbeti' değişiminden ardından türbede dua edildi. Daha sonra motorseverlere şifalı pilav dağıtıldı. Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenlikleri önümüzdeki ay 6-7-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Etkinlikler arasında Hamidiye İdadisi'ndeki 'Tarih Sohbeti'nde geçmişten bugüne kadar tüm Söğüt şenliklerini görme fırsatı olacak. Yine 'Ulu Çınar Sahne Gösterisi', satranç, Haluk Levent konseri ve yaşları 12 ila 20 arasında değişen Bacı Beyler Kız Kılıç Kalkan Ekibi gösterisi şenliklere renk katacak.