Haberler Yaşam Haberleri Demirçelik fabrikasında patlama: 1 ölü 3 yaralı
Giriş Tarihi: 15.9.2023 11:25 Son Güncelleme: 15.9.2023 11:37

Demirçelik fabrikasında patlama: 1 ölü 3 yaralı

Hatay’da bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi yaralandı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Demirçelik fabrikasında patlama: 1 ölü 3 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demir kesme işlemi esnasında meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.

Patlama sonrası yaralanan işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Faruk G. isimli işçi hayatını kaybetti. Yaralı 3 işçinin ise tedavisi sürüyor. Yaralı işçilerin mesai arkadaşlarının hastane önündeki bekleyişi de sürüyor.

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Demirçelik fabrikasında patlama: 1 ölü 3 yaralı
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