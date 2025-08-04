Demli çayda ‘böbrek taşı’ riski

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Turgut, Türkiye'nin böbrek taşı oluşumu açısından endemik bir ülke olduğunu belirterek, yeterli su tüketiminin böbrek sağlığı için hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Doç. Dr. Turgut, özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde böbrek taşı hastalığının yaygın görüldüğünü vurguladı. Demli çay tüketiminin oksalat içerdiği için taş oluşum riskini artırdığını belirten Turgut, "Çaydan vazgeçemeyenler su tüketimini artırmalı, yanında limonlu su içmeli. Limonlu su, taş oluşumunu azaltır" dedi. DHA