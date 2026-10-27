Demliği boşaltmadan önce durun: Çay posasını toprağa bu yöntemle atanlar kazanıyor!

En Sık Yapılan Hata: Poşetiyle Birlikte Atmık!

Çay posasını toprakta değerlendirmek isterken yapılan en büyük yanlış, demlenen poşet çayları olduğu gibi toprağa veya kompostun içine atmaktır.

Plastik Tehlikesi: Piyasada satılan pek çok poşet çayın üretiminde, sıcak suda dağılmasın diye plastik bazlı yapıştırıcılar ve sentetik malzemeler kullanılır.

Doğru Uygulama: Bu nedenle çay poşetini doğrudan toprağa gömmek yerine, önce poşeti kesip açmanız gerekiyor. Yalnızca içindeki saf çay yapraklarını karışıma eklemeli, poşetin kağıt veya plastik kısımlarını ise çöpe atmalısınız.