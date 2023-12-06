Demokrasi ve Özgürlük Adası Yassıada’da anlamlı program

Uluslararası Akademik Arayışlar Derneği(UAAD), Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde 3 Aralık 2023 günü Yassıada'da "Darbelere Dur Diyoruz" adlı bir program düzenledi. Programda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk darbesi olan 27 Mayıs 1960 Darbesi sonrasında dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in Yassıada'da yargılanıp İmralı'ya götürülerek asıldığı günü gelecek nesillere anlatmak, manevi adada Menderes ve kader arkadaşlarının idam cezalarının verildiği duruşmaların yapıldığı günü manevi anlamda hissetmek amaçlandı.

MANEVİ ADADA ANLAMLI PROGRAM

Adalet Partisi dönemi İl Gençlik Kolları Başkanı ve Ak Parti 22inci Dönem Muğla Milletvekilleri Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu ve 15 Temmuz Kahramanı Emekli Tuğgeneral Dr. Kazım Dalkıran'nın da aralarında olduğu birçok katılımcının bulunduğu programda tüm şehitler ve gaziler için Kur'an tilaveti okunmasının ardından Uluslararası Akademik Arayışlar Derneği(UAAD) Genel Başkanı İç Mimar Avukat Dr. Ayşe Yasemin Çetinel ve Genel Koordinatörü Avukat Tevfik Çetinel konuşma yaptı.

"BU PRORAM BOYNUMUN BORCUYDU"

Genel Başkan Yasemin Çetinel, "Babamın emniyet müdürü ve vali olmasından kaynaklı evde hep 1960 Darbesi konuşulurdu. Bu adada böyle bir program gerçekleştirmek boynumun borcu oldu. Bu adada toplam 19 dosyada toplanan davalar Anayasa'yı ihlal davasıyla birleştirildi. 592 sanıktan 288'i için idam istendi. Yüksek Adalet Divanı, 15 sanığı idam cezasına çarptırdı. Bu darbe ve muhtıralardan sonra parti kapatmaları, siyasi davalar, tutuklular ve idamlar yaşandı. 15 Temmuz darbe girişiminde ise Türk Milletinin iradesini arkasına alan siyaset kurumu, tarihte ilk kez bir darbe girişiminin başarısız kalmasında önemli rol oynadı. Bu sözlerimle tüm Şehitlerimizi ve Gazilerimizi de minnetle yad ediyoruz" dedi.

GAZZE DE UNUTULMADI

Genel Koordinatör Tevfik Çetinel, "Cumhuriyetimizin Yüzüncü yılını kutlarken tarihimizi unutmamalı ve buradan çıkardığımız derslere istinaden geleceği daha güçlü temellerle inşa etmeliyiz. Bugün burada, Demokrasi tarihimizin kara lekesi olarak adlandırdığımız aynı zamanda bir acı hikaye olan darbelere karşı dur demek için toplandık. 27 Mayıs 1960 darbesi, bölgedeki bir dönüm noktasına sürüklenen acı bir olaydı. Daha adil bir dünya mümkün diye çıktığımız bu kutlu yolda, her gün binlerce çocuğun ve sivil masumun öldürüldüğü şu günlerde kalbimizin Gazze'de attığını dile getiriyor, insanlık suçu işleyen İsrail belasını da bir kez daha en üst perdeden kınıyoruz" şeklinde konuştu.

"ONLAR, MİLLETİN DEMOKRASİ KAHRAMANLARI"

Programda konuşan Doç. Dr. Murat Umay ise "Demokrasimizin Kara Lekesi Darbelere Dur Diyoruz başlığı ile anlamlı bir mekanda bir araya gelmiş bulunuyoruz. 27 Mayıs 1960 darbesi demokrasimizin utanç levhalarından biridir. Milletin kalbinde yer etmiş demokrasi kahramanları Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan işte bu tiyatral mahkeme tarafından idam cezasına mahkum edilerek şehit edilmişlerdir. Ancak bu mahkumiyet hiç bir zaman milletin vicdanında kabul görmemiş, onlar milletin demokrasi kahramanı olarak kalmışlardır" dedi.

15 TEMMUZ DARBESİ ANILDI

15 Temmuz Kahramanı Emekli Tuğgeneral Dr. Kazım Dalkıran da konuşmasında 15 Temmuz Darbe girişimine değinerek "İstanbul' da Karargahına geçen General Dalkıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyib Erdoğan'ın açıklamasından sonra Cumhurbaşkanımızın güvenliği ve havaalanlarının güvenliği hususunun önemini ve kritik yerlere ve kişilere ulaşabilmesinin önemini vurgulamıştır" cümlelerini sarf etti.

DURUŞMA SALONLARINDA GÖZ KAMAŞTIRAN GÖSTERİ

Panalist katılımcılara ve program sponsorlarına ödüllerinin verilmesinin ardından tüm katılımcılar, buggy arabalar eşliğinde adayı gezdi. Demokrasi ve Özgürlük Adası içerisinde bulunan 27 Mayıs duruşmalarının görüldüğü spor kompleksi ve müzeler ziyaret edildi. Duruşma salonlarında ışık oyunlarıyla gerçekleştirilen film gösterisi ise katılımcılar tarafından büyük beğeni gördü.