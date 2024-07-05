Deniz çayırlarına zarar veren operatöre 774 bin liralık ceza

Balıkesir'in Erdek ilçesinde koruma altındaki deniz çayırlarının sökülmesi ile ilgili inceleme tamamlandı. Deniz çayırlarını söken iş makinesi operatörüne 774 bin lira ceza kesildi. Erdek'e bağlı Narlı Mahallesi'nde Narlı Mahallesi'nde 29 ve 30 Haziran'da gerçekleşen plaj temizliği sırasında deniz çayırlarının söküldüğü iddiasıyla görevlendirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, incelemelerin ardından çalışmalarını tamamladı. Kepçeyi kiralayan ev sahipleriyle görüşen ekipler, sahadaki tespitlerinin ardından rapor ve tutanaklarını hazırladı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, iş makinesiyle deniz çayırlarını söken operatör Tarık E.'ye, Çevre Kanunu'nun biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere yönelik yaptırımları da kapsayan 20. maddesinin "k" bendi gereğince 774 bin lira ceza uygulandı. Deniz çayırlarını kıyıdan söktüren ev sahipleri hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Balıkesir'in Erdek ilçesi Narlı Mahallesi'nde kepçe kiralayarak evlerinin önündeki plajın kıyı kesiminde temizlik yaptıran 7 ev sahibi hakkında, korunan türler arasında yer alan deniz çayırlarını söktürdükleri iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Valiliğin talimatıyla sürdürülen soruşturma kapsamında sahilde inceleme yapan ekipler, kepçe tutarak deniz çayırlarını söktüren ev sahipleriyle görüşüp tutanak hazırlamıştı.