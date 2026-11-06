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Giriş Tarihi: 06.11.2026 12:28

Deniz manzaralı tatil cenneti hayalet kasabaya dönüştü! 20 yıldır sessizliğe gömülü

Bir zamanlar her yaz binlerce tatilciyi ağırlayan, deniz manzaralı evleriyle gözde bir tatil merkezi olan bu kasaba, şimdilerde hayalet şehri andırıyor! İspanya'da 20 hektarlık alana yayılan Perlora, yaklaşık 20 yıldır terk edilmiş durumda. Bir dönem kahkahaların yükseldiği sokakları bugün yabani bitkiler sararken, bu sessizliğe son vermek için yeni bir proje gündeme geldi.

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Deniz manzaralı tatil cenneti hayalet kasabaya dönüştü! 20 yıldır sessizliğe gömülü
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İspanya'nın Carreño belediyesi sınırları içerisinde yer alan Perlora, geçmişte ülkenin en popüler ve dikkat çekici tatil merkezlerinden biri olarak öne çıkıyordu.

Deniz manzaralı tatil cenneti hayalet kasabaya dönüştü! 20 yıldır sessizliğe gömülü

1950'li yıllarda işçilerin ve ailelerinin uygun koşullarda tatil yapabilmesi amacıyla hayata geçirilen bu özel tesis, Kantabria Denizi'nin muhteşem manzarası eşliğinde her yaz binlerce ziyaretçiyi buluşturuyordu.

Deniz manzaralı tatil cenneti hayalet kasabaya dönüştü! 20 yıldır sessizliğe gömülü

Yaklaşık 20 hektarlık geniş bir alana yayılan tatil kasabasında konaklama binalarının yanı sıra ortak kullanım alanları ve sosyal tesisler de aktif olarak hizmet veriyordu.

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Deniz manzaralı tatil cenneti hayalet kasabaya dönüştü! 20 yıldır sessizliğe gömülü

Ancak 1982 yılında yönetimi Asturias bölgesel hükümetine devredilen tesis, değişen turizm alışkanlıkları ve yetersiz kalan yatırımlar yüzünden zaman içinde cazibesini yitirdi.

Deniz manzaralı tatil cenneti hayalet kasabaya dönüştü! 20 yıldır sessizliğe gömülü

DOĞA 20 YILDIR BOŞ OLAN SOKAKLARI ELE GEÇİRDİ

Eski önemini tamamen yitiren tatil merkezi 2006 yılında kapılarını tamamen kapattı ve yüzlerce yapı kaderine terk edildi.

Deniz manzaralı tatil cenneti hayalet kasabaya dönüştü! 20 yıldır sessizliğe gömülü

Aradan geçen 20 yıllık süreçte binaların camları kırıldı, duvarları yıprandı ve yabanileşen bitki örtüsü sokakları ile yolları tamamen sardı.

Deniz manzaralı tatil cenneti hayalet kasabaya dönüştü! 20 yıldır sessizliğe gömülü

Bugün bölgeyi ziyaret edenler, bir zamanlar neşeli çocuk sesleri ve tatilcilerle dolup taşan deniz manzaralı evlerin bugünkü ürpertici ve hüzünlü sessizliğiyle karşılaşıyor.

Deniz manzaralı tatil cenneti hayalet kasabaya dönüştü! 20 yıldır sessizliğe gömülü

PERLORA İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Uzun süredir hayalet kasaba görünümünde olan Perlora için nihayet umut ışığı doğdu. Asturias yönetimi ve Carreño Belediyesi, terk edilmiş tatil merkezini yeniden değerlendirmek üzere ortak bir hareket başlattı.

Deniz manzaralı tatil cenneti hayalet kasabaya dönüştü! 20 yıldır sessizliğe gömülü

Atılan stratejik adımlarla bazı alanların belediyeye devredilmesi ve sahil şeridine erişimin iyileştirilmesi kararlaştırıldı.

Deniz manzaralı tatil cenneti hayalet kasabaya dönüştü! 20 yıldır sessizliğe gömülü

Tarihi yapıların bir kısmının korunarak modern hayata entegre edilmesini hedefleyen projenin ne zaman tamamlanacağı ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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Deniz manzaralı tatil cenneti hayalet kasabaya dönüştü! 20 yıldır sessizliğe gömülü
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