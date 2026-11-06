Deniz manzaralı tatil cenneti hayalet kasabaya dönüştü! 20 yıldır sessizliğe gömülü

PERLORA İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Uzun süredir hayalet kasaba görünümünde olan Perlora için nihayet umut ışığı doğdu. Asturias yönetimi ve Carreño Belediyesi, terk edilmiş tatil merkezini yeniden değerlendirmek üzere ortak bir hareket başlattı.