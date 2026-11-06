Deniz manzaralı tatil cenneti hayalet kasabaya dönüştü! 20 yıldır sessizliğe gömülü

1950'li yıllarda işçilerin ve ailelerinin uygun koşullarda tatil yapabilmesi amacıyla hayata geçirilen bu özel tesis, Kantabria Denizi'nin muhteşem manzarası eşliğinde her yaz binlerce ziyaretçiyi buluşturuyordu.
Ancak 1982 yılında yönetimi Asturias bölgesel hükümetine devredilen tesis, değişen turizm alışkanlıkları ve yetersiz kalan yatırımlar yüzünden zaman içinde cazibesini yitirdi.
DOĞA 20 YILDIR BOŞ OLAN SOKAKLARI ELE GEÇİRDİ
Eski önemini tamamen yitiren tatil merkezi 2006 yılında kapılarını tamamen kapattı ve yüzlerce yapı kaderine terk edildi.
Aradan geçen 20 yıllık süreçte binaların camları kırıldı, duvarları yıprandı ve yabanileşen bitki örtüsü sokakları ile yolları tamamen sardı.
Bugün bölgeyi ziyaret edenler, bir zamanlar neşeli çocuk sesleri ve tatilcilerle dolup taşan deniz manzaralı evlerin bugünkü ürpertici ve hüzünlü sessizliğiyle karşılaşıyor.
PERLORA İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Uzun süredir hayalet kasaba görünümünde olan Perlora için nihayet umut ışığı doğdu. Asturias yönetimi ve Carreño Belediyesi, terk edilmiş tatil merkezini yeniden değerlendirmek üzere ortak bir hareket başlattı.
Atılan stratejik adımlarla bazı alanların belediyeye devredilmesi ve sahil şeridine erişimin iyileştirilmesi kararlaştırıldı.