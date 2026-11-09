Deniz manzaralı yüzlerce ev boş kaldı! 5 bin TL’ye bile kiracı bulamıyorlar

EVLERİN FİYATLARI YARI YARIYA DÜŞTÜ

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri ise konut fiyatlarında yaşanan gerileme oldu. Bir dönem lüks yaşam vaadiyle yüksek fiyatlardan satışa sunulan dairelerin değerinde ciddi düşüşler yaşandı.

Üç odalı dairelerin aylık yaklaşık 116 dolara, haberin yayımlandığı dönemdeki hesaplamayla yaklaşık 5 bin 800 TL'ye kiralanabildiği belirtildi.

Buna rağmen bölgede çok sayıda konutun boş kalmaya devam etmesi, projenin karşı karşıya olduğu sorunu daha görünür hale getirdi.