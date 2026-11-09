Deniz manzaralı yüzlerce ev boş kaldı! 5 bin TL’ye bile kiracı bulamıyorlar

Deniz kıyısında yükselen modern binalar, geniş yürüyüş yolları ve Avrupa şehirlerini andıran mimari... İlk bakışta herkesin yaşamak isteyeceği bir yer izlenimi veren dev konut projesinde işler beklendiği gibi gitmedi. Bir dönem lüks yaşamın yeni adresi olarak gösterilen yerleşimde bugün dikkat çeken bir sessizlik hâkim. Üstelik konutların fiyatlarında yaşanan büyük düşüş de beklenen hareketliliği sağlayamadı.
Çin'in Şanghay kenti yakınlarında bulunan Qidong şehrindeki Life in Venice adlı konut projesi, emlak piyasasının dikkat çeken örneklerinden biri haline geldi. İtalya'nın Venedik şehrinden esinlenilerek tasarlanan proje, deniz kıyısındaki konumu, geniş konut alanları ve yapay kanallarıyla büyük bir yaşam merkezi olarak planlandı.
Çinli emlak şirketi Evergrande tarafından geliştirilen projede çok katlı apartmanlar, yürüyüş yolları ve çeşitli sosyal alanlar yer alıyor. Ancak büyük yatırımlarla hayata geçirilen yerleşim, hedeflenen nüfus yoğunluğuna ulaşamadı. Yüzlerce konutun bulunduğu bölgede boş daireler ve sakin sokaklar dikkat çekmeye başladı.
Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri ise konut fiyatlarında yaşanan gerileme oldu. Bir dönem lüks yaşam vaadiyle yüksek fiyatlardan satışa sunulan dairelerin değerinde ciddi düşüşler yaşandı.
Üç odalı dairelerin aylık yaklaşık 116 dolara, haberin yayımlandığı dönemdeki hesaplamayla yaklaşık 5 bin 800 TL'ye kiralanabildiği belirtildi.
Buna rağmen bölgede çok sayıda konutun boş kalmaya devam etmesi, projenin karşı karşıya olduğu sorunu daha görünür hale getirdi.
Life in Venice projesi, mimari tasarımında İtalya'nın Venedik kentinden esinlenen detaylarla öne çıkıyor. Yapay kanallar, geniş yürüyüş alanları ve Avrupa mimarisini andıran binalar, yerleşimin dikkat çeken özellikleri arasında bulunuyor.
Ancak beklenen nüfus yoğunluğuna ulaşılamaması günlük yaşamı da etkiledi. Bölgede yaşayanların sayısının düşük kalması nedeniyle sokaklarda hareketlilik sınırlı olurken ticari alanlar da hedeflenen müşteri yoğunluğuna ulaşamadı.
Deniz manzarası ve geniş sosyal alanlarıyla alıcı çekmesi beklenen yerleşimde, boş konutların oluşturduğu görüntü projenin en dikkat çekici sorunlarından biri haline geldi.
Life in Venice projesinde yaşananların arka planında Çin emlak piyasasındaki durgunluk bulunuyor. Konut talebinin beklentilerin altında kalması ve gayrimenkul sektöründe yaşanan sorunlar, büyük ölçekli projeleri de etkiliyor.
Bir dönem yüksek fiyatlarla pazarlanan konutların değer kaybetmesi, sektördeki değişimin önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.
Life in Venice, büyük yatırımlara ve dikkat çekici mimariye rağmen beklenen yaşam hareketliliğini yakalayamayan konut projeleri arasında gösteriliyor. Deniz kıyısındaki konumu ve düşen fiyatlarına rağmen boş kalan yüzlerce daire, Çin'deki emlak piyasasının karşı karşıya olduğu tabloyu gözler önüne seriyor.