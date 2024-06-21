Haberler Yaşam Haberleri Deniz sefası ölümle sonuçlandı  Akıntıya kapılan 16 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 21.6.2024 12:00 Son Güncelleme: 21.6.2024 12:20

Deniz sefası ölümle sonuçlandı  Akıntıya kapılan 16 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti

İstanbul’da 9 günlük bayram tatili nedeniyle Büyükçekmece sahilinde akşam saatlerinde denize giren 16 yaşındaki İsa Çelik akıntıya kapıldı. Cankurtaran ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarılan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Deniz sefası ölümle sonuçlandı  Akıntıya kapılan 16 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece sahilinde meydana geldi. Sahilde bulunan plajda denize girmek isteyen İsa Çelik (16), bir süre sonra kıyıdan uzaklaştı. Akıntının olduğu sahilde boğulma tehlikesi geçiren Çelik, cankurtaran ve çevredeki vatandaşlar yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

DENİZDEN ÇIKARILIP HASTANEYE KALDIRILDI HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşlar ve cankurtaran yardımıyla baygın halde kıyıya çıkarılan Çelik yere yatırılırken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan boğulma sonrası yaşanan panik ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Deniz sefası ölümle sonuçlandı  Akıntıya kapılan 16 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti
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