Deniz tutkunu çiftin rotası dünya turu

Sencer Salbaş ile Sema Salbaş öğrenim gördükleri Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) tanışıp birbirlerine karşı büyük sevgi duymaya başladı. Aşklarını evlilikle taçlandıran iki kız çocuğu sahibi çift, özel sektörde üst düzey görevlerde bulundu. Sencer Salbaş bir bilişim şirketinin genel müdürlüğünü yaptı. Sema Salbaş ise bir banka ve ardından bir sigorta şirketinde yöneticiydi. Deniz tutkunu olan her ikisi de 51 yaşındaki çift, yıllar önce dünya turu yapmaya karar verdi. Tatillerini Ege ve Akdeniz kıyılarında kiraladıkları yelkenli teknelerle geçiren çift, 2 yıl önce satın aldıkları ve Sal adını verdikleri tekne ile dünya turuna çıkmak üzere 1 Mayıs'ta engin maviliklere yelken açtı. Denizciler tarafından büyük bir coşkuyla uğurlanan Sencer-Sema çifti heyecanlarını SABAH'la paylaştı.Sencer Salbaş, "Planımız, 5-7 yıl arasında dünya denizlerinde gezebildiğimiz kadar denizleri gezip sonra sağsalim ülkemize dönmek. Kuzey Amerika'ya çıkıp Kanada'ya ulaştıktan sonra Avrupa'ya geçerek sonra tekrar Akdeniz'den Türkiye'ye ulaşmayı hedefliyoruz. İstanbul Yelken Kulübü'nde ciddi eğitimler aldık. 2 yıl önce Sal adını verdiğimiz bu teknemizi aldık ve o günden beri teknemizi bu yolculuğumuza hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.Hazırlık sürecine ilişkin detayları da aktaran Sencer Salbaş, "Tekneyi satın aldığımız fiyatın yüzde 40'ı kadar bir parayı tekneyi hazır hale getirmek için hazırladık. Uzun yola imkân sağlayacak, konforlu, güvenli bir yaşam için gerekli ekipmanlar hazırlandı. Hazırlığın bir parçası da sürdürülebilir sistemler kurmak. Geçen yaz 4.5 ay Yunanistan kıyıları dahil tüm Ege'yi dolaştık. Bir nevi kendimizi ve teknemizi test ettik. Bütün elektrik enerjimizi güneşten, suyumuzu da denizden elde ettik. Güvenlik donanımları çok önemli. Güvenlik konusunda da dersimizi çalıştık" dedi.Ege'de Yunan adaları çevresinde olan Salbaş Ailesi, yolculuk sırasında dünyanın farklı limanlarında kızlarıyla da buluşmayı planlıyor. Masmavi denizlerde sürecek bu macera sırasında Sencer ve Sema Salbaş çiftine 13 yaşındaki can dostları 'Sakin' de eşlik ediyor.