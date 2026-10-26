Denizde kaybolan doktorun cansız bedeni bulundu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı 22 adadan biri olan Kız Adası yakınlarına balık tutmak için açılan tekne gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Sahil Güvenlik ekiplerine yapılan ihbar üzerine bölgeye, 6 sahil güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 sahil güvenlik insansız hava aracı ve 1 sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Yoğun kurtarma çalışmaları sonucu teknede bulunan 2'si çocuk toplam 8 kişi ekipler tarafından kurtarılırken, Burhaniye Devlet Hastanesinde KBB Uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Şahin Bingüllü'ye ise ulaşılamadı. Kurtarılan şahıslar çevredeki hastanelere sevk edilirken, Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışmalarını gece boyu sürdürdü ancak sonuç alınamadı. Sabahın ilk ışıklarına dek süren çalışmalar, havanın aydınlanmasıyla birlikte hız kazandı. Aralıksız devam eden arama çalışmalarından acı haber geldi.

Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ekipleri, Uzman Dr. Şahin Bingüllü'nün denizde cansız bedenine ulaştı. Yaşanan tekne faciası sonrası Bingüllü'nün hayatını kaybetmesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sağlık camiasını da yasa boğdu. Tekne faciasından yaralı olarak kurtarılan yolculardan Murat Eygin, teknenin 5 dakika içinde sulara gömüldüğünü söyledi Eygin, "Çocuklar kamarada üşümeye başlamıştı. O sırada teknenin su aldığını fark ettik. Tüm can yeleklerini hazırladık. Çok kısa bir sürede yaklaşık 5 dakika içinde tekne olduğu gibi suya gönüldü" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör