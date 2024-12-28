Denizde kaybolmuşlardı: Cansız bedeni bulunan Halil Kayış toprağa verildi!

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Denizde kaybolan Muharrem Sevgili ise 6'ncı günde; AFAD, Sahil Güvenlik, emniyet, jandarma, İHH, TAKE, itfaiye ve Çarşamba Belediyesi olmak üzere toplam 186 personel, 39 araç, 12 bot, 2 dron, 1 helikopter ve 1 arama kurtarma köpeğiyle yapılan çalışmalarda aranıyor. Karabahçe Mahallesi ve çevresinde süren aramalarda denizde oluşan fırtına nedeniyle zaman zaman bot ve dalış aramalarına ara verilirken, helikopter ve karadan yapılan aramalar ise devam ediyor.