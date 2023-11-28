Denize düşen 2 gençten haber alınamıyor

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Marina Limanındaki fenerlerin olduğu yerde dev dalgalara karşı fotoğraf çekmeye çalışan iki genç aniden yükselen dalgalara kapılarak denize düştü. Olay yerinde polis dalgıç ekipleri sabahın erken saatlerinde başladıkları 2 genci arama çalışmaları sürüyor.

Beşikdüzü İMKB Fen Lisesinde yatılı öğrenim gören Uğurcan Korkmaz (16) ve Emir Berke Aşık(16) olduğu belirlendi. Dün akşam havanın kararmasıyla sonuç alınamayan arama kurtarma çalışmalarına sabah yeniden başlanıldı. Denizde Polis dalgıç ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından liman ve çevresinde geniş çaplı arama çalışmaları sürdürülüyor.