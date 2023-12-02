Denize düşerek hayatlarını kaybeden 2 lise öğrencisi memleketlerinde son yolculuğa uğurlandı

27 Kasım'da Beşikdüzü ilçesi Liman mevkisinde meydana geldi. Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle, denizde oluşan dalgaları arkalarına alıp cep telefonlarıyla fotoğraf çekmek istedi. Dev dalgalara kapılan 2 öğrenci, denize sürüklenip kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 4'üncü gününde ise Vakfıkebir ilçesi sahilinde kuma gömülü Emir Berke Aşık'a ait mont, cep telefonu, kalem ve bir miktar paraya ulaşılmasıyla ekipler, arama çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırdı.

5'NCİ GÜNDE CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Yaklaşık 90 kişilik arama kurtarma ekiplerince havadan, karadan ve denizden sürdürülen aramaların 5'nci gününde, 2 lise öğrencisinden Uğurcan Korkmaz'ın kaybolduğu noktaya 100 metre mesafedeki sahilde, kayalık alanda cansız bedenine ulaşıldı. Bir süre sonra aynı bölgede Emir Berke Aşık'ın cansız bedeni bulundu. Liselilerin, cenazeleri denizden alınarak, otopsileri için adli tıp kuruma kaldırıldı. Tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler ailelere teslim edildi.

EMİR BERKE AŞIK, TRABZON'DA TOPRAĞA VERİLDİ

,Emir Berke Aşık için bugün öğle namazı sonrasında Vakfıkebir ilçesinde Merkez Eski Camii'nde cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazına Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, İYİ Parti Milletvekili Yavuz Aydın, baba Hakan Aşık, Emir Berke Aşık'ın kardeşleri Eymen ve Enes Aşık, sınıf arkadaşları ile sevenleri katıldı. Baba Hakan Aşık, oğulları Eymen ve Enes Aşık ile taziyeleri kabul ederken, cenaze namazı sonrasında Aşık'ın cenazesi Körez mahallesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

UĞURCAN KORKMAZ GÜMÜŞHANE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Uğurcan Korkmaz için memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, İlçe kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, İl Emniyet Müdürü Tamer Cömert, Korkmaz'ın ortaokul ve lise arkadaşları, siyasi parti temsilcileri ailesi ve vatandaşlar katıldı. Uğurcan Korkmaz, Torul Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Altınpınar köyünde toprağa verildi.