Ayvalık ilçesinde önceki gün saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada, şehir içi yolcu minibüsü şoförü 33 yaşındaki Batuhan Yavuz, sahil yolunda kalp krizi geçirmişti.
1'İ ÇOCUK 10 YOLCU KURTARILDI
O sırada kontrolden çıkan yolcu minibüsü denize uçmuştu. Minibüste bulunan 1'i çocuk 10 yolcu, vatandaşların ve kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarıyla kurtarılmıştı.
KAZAZEDELERE YARDIMA KOŞMUŞ
Batuhan Yavuz'un, kazada hayatını kaybetmeden yaklaşık 3 saat önce, Gömeç-Ayvalık karayolunda seyir halindeyken bir trafik kazasına denk geldiği ve aracını durdurarak, kazadaki yaralılara yardıma koştuğu ortaya çıktı. Kazazedelere yardım eden Yavuz'un daha sonra eşini telefonla arayarak yolda kaza olduğunu söylediğini ve dikkatli olmasını istediği öğrenildi.