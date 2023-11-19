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Giriş Tarihi: 19.11.2023

Deniz’in öldüğü o kliniğe mühür

Bursa’da genel anesteziyle dişi çekildikten sonra can veren 5 yaşındaki Deniz Sönmez’in ölümüyle ilgili olarak işlemin yapıldığı klinik 1 ay süreyle kapatıldı

DHA
Deniz’in öldüğü o kliniğe mühür
Bursa'da yaşayan Elena- Aydın Sönmez, tek çocukları olan Deniz Sönmez'i, diş ağrısı şikayetiyle 10 Kasım'da, özel diş kliniği zincirinin Hürriyet Mahallesi'ndeki şubesine götürdü. İddiaya göre, muayene sonrası dişlerinde çürük tespit edilen çocuğa, genel anestezi altında narkoz verilip, operasyon yapıldı. 1 dişi çekilip, 4 dişine de dolgu yapılan çocuk, narkozun etkisini yitirmesiyle rahatsızlandı. Ağzında yoğun kanama olan çocuğun, ateşi yükseldi ve titremeye başladı. Deniz, şikayetlerinin anesteziye bağlı olduğu söylenerek, kanaması olduğu halde ilaç yazılıp taburcu edildi. Eve geldikten yaklaşık 20 dakika sonra fenalaşınca ailesinin götürdüğü Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nde tedaviye alınan Deniz Sönmez, 13 Kasım sabahı, oksijen azlığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Deniz Sönmez'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Keles ilçesi kırsal Denizler Mahallesi'nde toprağa verildi.



SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Deniz Sönmez'in ölümüyle ilgili olarak, Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da inceleme başlatıldı. Diş kliniği, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1 ay süreyle mühürlendi. Kliniğin mühürlenen kapısına, "16.11.2023 tarih ve 229439732 Sayılı Sağlık Bakanlığı oluruna istinaden 1 ay süreyle mühürlenmiştir" yazısı yazıldı. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu kararın Sağlık Bakanlığı'nın bilgisi doğrultusunda, soruşturma ve incelemenin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için alındığı belirtildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor.

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Deniz’in öldüğü o kliniğe mühür
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