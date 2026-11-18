Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin alınan ihbarlar üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelilerin internet üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bu faaliyetlerden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle akladıkları iddiaları üzerine kapsamlı çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik incelemeler sonucunda, 12 farklı ilde ikamet eden toplam 25 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler arasında gerçekleştirilen para transferlerinin toplam işlem hacminin yaklaşık 2,5 milyar TL olduğu belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda Denizli merkezli 12 ilde yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, SIM kart, dijital depolama cihazı, banka kartı ve çeşitli belgelere el konuldu. Aramalarda ayrıca 830 bin TL nakit parada ele geçirildi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.