Denizli’de acı olay: Vince çarptı, hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerin ardından Muzaffer Çelik ambulans ile en yakın hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muzaffer Çelik'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.