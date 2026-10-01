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Giriş Tarihi: 1.10.2026 20:30 Son Güncelleme: 1.10.2026 20:40

Denizli’de akran zorbalığı: Islatıp yerde sürükleyip darbettiler!

Denizli'nin Buldan ilçesinde, liseli 3 kız öğrenci bir ortaokul kız öğrencisine akran zorbalığı uyguladı. O anlar başka birinin telefonundan kayıt altına alınırken, görüntülerde, ortaokul öğrencisi genç kızı çeşmede ıslatıp yerlerde sürükleyip darbettikleri anlar yer aldı.

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DHA Yaşam
Denizli’de akran zorbalığı: Islatıp yerde sürükleyip darbettiler!
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Olay, dün, Buldan ilçe merkezinde yaşandı. İddiaya göre, Ali Tunaboylu METEM ile Ali Tunaboylu Anadolu Lisesi'nde okuyan 3 kız öğrenci, içlerinden birisi hakkında dedikodu yaptığını ileri sürdükleri Dörteylül Fehmi Mehmet Şükrüye Ortaokulu'nda öğrenim gören bir kız öğrenciye akran zorbalığı uyguladı.

Ayrıca, bu da cep telefonuyla başka arkadaşlarına kamera kaydı aldırdı. Kamera kaydında 3 lise kız öğrencinin ortaokul öğrencisi genç kızın önce çeşmenin altında saçlarını ıslatıp, yerde sürüklemeleri, suratına ve başına vurarak darbetmeleri yer alıyor.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın ortaya çıkmasının ardından ortaokul öğrencisi genç kızın yakınları polise giderek şikayetçi oldu.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 liseli kız öğrenci polis tarafından gözaltına alındı. 3 öğrenci ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

#DENİZLİ #AKRAN ZORBALIĞI

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Denizli’de akran zorbalığı: Islatıp yerde sürükleyip darbettiler!
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