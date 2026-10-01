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Giriş Tarihi: 1.10.2026 11:14

Denizli'de akran zorbalığı kamerada: Isladılar, darp ettiler, saçından tutup sürüklediler!

Denizli’nin Buldan ilçesinde akran zorbalığıyla suçlanan liseli üç kız öğrenci gözaltına alındı. Ortaokulda eğitim gören bir kız çocuğunun çeşme altında ıslatılıp darp edildiği, saçından sürüklendiği görüntüler hayrete düşürdü.

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İHA Yaşam
Denizli’de akran zorbalığı kamerada: Isladılar, darp ettiler, saçından tutup sürüklediler!
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Denizli'nin Buldan ilçesinde öğrencilerin karıştığı ve yine başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kayıt altına alınan akran zorbalığı görüntüleri ortaya çıktı.

AKRANLARI TARAFINDAN DARP EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Buldan Ali Tunaboylu METEM ile Ali Tunaboylu Anadolu Lisesinde okuyan üç kız öğrenci, içlerinden birisi hakkında dedikodu yaptığını öne sürdükleri Buldan Dörteylül Fehmi Mehmet Şükrüye Ortaokulunda eğitim-öğretim gören bir kız öğrenciyi darp etti.

3 KIZ ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan öğrenci ve ailesinin şikayeti sonucu, olaya karışan üç kız öğrenci gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

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DARP EDİP KAYDA ALMIŞLAR

Olayla ilgili olarak yapılan araştırma sonucu, şiddet anlarının başka bir kız öğrenci tarafından cep telefonu ile kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde şehrin dışındaki bir noktaya davet edilen kız öğrencinin, üç kız tarafından darp edildiği, çeşme altında ıslatılıp yeniden dövüldüğü anlar yer aldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#DENİZLİ

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Denizli'de akran zorbalığı kamerada: Isladılar, darp ettiler, saçından tutup sürüklediler!
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