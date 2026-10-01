Denizli’de akran zorbalığı kamerada: Isladılar, darp ettiler, saçından tutup sürüklediler!

DARP EDİP KAYDA ALMIŞLAR

Olayla ilgili olarak yapılan araştırma sonucu, şiddet anlarının başka bir kız öğrenci tarafından cep telefonu ile kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde şehrin dışındaki bir noktaya davet edilen kız öğrencinin, üç kız tarafından darp edildiği, çeşme altında ıslatılıp yeniden dövüldüğü anlar yer aldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör