Denizli’de arı sokması can aldı

Çivril Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelerin ardından Denizli'ye sevk edildi. Denizli'de üç gün süren tedavinin ardından hastanede yapılan tüm müdahalelerin ardından hayatını kaybetti. Çetin Perşan'ın uzun süre nefessiz kaldığı için beyin ölümünün gerçekleştiği ve vücut fonksiyonlarının işlevini yerine getiremediği bildirildi.

Hayatını kaybeden Perşan'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Perşan'ın ölümü ailesi ve yakınlarına yasa boğdu. Cenazesi Çivril ilçesinin Cabar Mahallesi'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.