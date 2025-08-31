Denizli’de başladı, Aydın’a sıçradı

Denizli'nin Buldan ilçesinde geçen çarşamba günü Çatak Mahallesi'nde başlayan ve Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan orman yangını, Kumralı ve Gereyli mevkilerini aşarak Bostanyerine Mahallesi'ne ulaştı. Bölmekaya ile Sazak mahallelerine doğru ilerleyen yangına 3 uçak, 10 helikopter, 66 arazöz, 10 iş makinası, 45 ilk müdahale aracı ve 361 personelle müdahale ediliyor. Geceleri havadan desteğin kesildiği söndürme çalışmalarına karadan destek olmak için Denizli, Aydın, Manisa, İzmir ve Isparta'dan ekipler de bölgede görev yapıyor.