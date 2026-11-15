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Giriş Tarihi: 15.11.2026 18:40

Denizli’de feci kaza! Kargo aracı traktör römorkuna çarptı: Ölü ve yaralılar var

Denizli’nin Honaz ilçesinde kargo aracının traktör römorkuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

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İHA İHA
Denizli’de feci kaza! Kargo aracı traktör römorkuna çarptı: Ölü ve yaralılar var
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Denizli'deki kaza, Honaz ilçesi Karakurt-Karateke yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki kargo aracı, önünde ilerleyen traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kargo aracı şarampole uçtu. Kazada traktörün römorkunda bulunan 5 kişi yola savrulurken, kargo aracının sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Nurcan Yenitürk, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#DENİZLİ
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Denizli’de feci kaza! Kargo aracı traktör römorkuna çarptı: Ölü ve yaralılar var
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