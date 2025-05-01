Denizli’de kan donduran olay! 2 yaşındaki çocuğa vahşeti yaşattı

Sarayköy Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan minik A.K., Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yapılan muayenede A.K.'nın ağır şekilde darbedildiği, darp sonucu da sağ kolunda kırık oluştuğu, yüzü başta olmak üzere vücudunun birçok yerinde darp izleri olduğu, aldığı darbeler sonucu gözlerinin kapandığı belirlendi. A.K.'nın sağ gözünü kaybetmemesi için ameliyat edileceği ve şu anda hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakıma alındığı belirtildi.