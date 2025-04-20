Denizli’de kan donduran olay! Cani anne, ölü doğduğunu iddia ettiğini bebeğini çöpe attı

GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede detaylı incelemeler yaparak, bebeği çöpe atan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda bebek cesedini çöpe atan şahsın Ayşenur S., olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen Ayşenur S., ekipler tarafından gözaltına alındı.