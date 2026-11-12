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Giriş Tarihi: 12.11.2026 08:54

Denizli'de kayıp olarak aranıyordu! 36 yaşındaki mühendis aracında ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün geceden beri kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki makine mühendisi Arif Oruç, ağabeyi tarafından boş arazideki hafif ticari aracının arka koltuğunda ölü bulundu. Oruç'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Denizli’de kayıp olarak aranıyordu! 36 yaşındaki mühendis aracında ölü bulundu
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Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi'nde acı olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 36 yaşındaki Arif Oruç'tan dün geceden itibaren haber alamayan yakınları kendisini aramaya başladı. Ailesinin endişelenmesi üzerine ağabeyi A.O. da kardeşini bulmak için çevrede arama yaptı.

ARKA KOLTUKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışmaları sırasında kardeşine ait 20 Y 5523 plakalı hafif ticari aracı boş bir arazide bulan ağabey, aracın kapısını açtığında Arif Oruç'u arka koltukta hareketsiz halde buldu. Kardeşine uzun süre seslenen ancak yanıt alamayan ağabey, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 36 yaşındaki makine mühendisi Arif Oruç'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çevrede inceleme başlattı. Oruç'un cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#DENİZLİ

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Denizli'de kayıp olarak aranıyordu! 36 yaşındaki mühendis aracında ölü bulundu
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