Denizli’de kayıp olarak aranıyordu! 36 yaşındaki mühendis aracında ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi'nde acı olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 36 yaşındaki Arif Oruç'tan dün geceden itibaren haber alamayan yakınları kendisini aramaya başladı. Ailesinin endişelenmesi üzerine ağabeyi A.O. da kardeşini bulmak için çevrede arama yaptı.