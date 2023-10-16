Denizli’de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ümit Keklik de kurtarılamadı.

Yapılan incelemenin ardından Onur Kiriş'in cenazesi otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor...