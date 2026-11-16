Denizli’de otomobil traktörle çarpıştı! 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Honaz ilçesi Karakurt Mahallesi Denizli-Honaz kara yolunda meydana geldi. Denizli'den Honaz istikametine giden otomobil, önünde seyreden Mehmet Yenitürk idaresindeki traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör takla atarken, otomobil savrularak yoldan çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TRAKTÖRDEKİ KARI KOCA ÖLDÜ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, traktör sürücüsünün eşi Nurcan Yenitürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Mehmet Yenitürk ile römorkta bulunan 4 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan traktör sürücüsü Mehmet Yenitürk, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada ölü sayısı 2'ye çıkarken, hastanelere kaldırılan 4 yaralının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası hayatını kaybeden Nurcan Yenitürk'ün cenazesi de otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Yenitürk çiftinin bahçelerinden evlerine dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi.