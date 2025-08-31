Denizli’de zihinsel engelli Halil kayıp: İki gündür haber yok

Bölgedeki güvelik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kayıp Abay'ın 29 Ağustos'ta saat 14.42'de Tepeköy Muhtarlık binası önü ve 17.09'da Yenicekent sapağı- Buldan yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonun önünden geçtiği, Sarayköy istikametine doğru yaya olarak ilerlediği tespit etti. Abay için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.