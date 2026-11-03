Denizli’den acı haber! Mantar toplamaya giden kadın kayboldu sanılıyordu: Kazada hayatını kaybettiği ortaya çıktı!

Olay, Acıpayam ilçesi Sandalcık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki Güldane Acar, ATV ile ormanlık alana çıntar mantarı toplamaya gitti. Yalnız giden kadına bir süre sonra ulaşamayan aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine AFAD, jandarma, AKUT ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Güldane Acar'ın kullandığı rotaya göre arama çalışmalarına başlayan ekipler gece boyu faaliyetlerini sürdürdü.