Haberler Yaşam Haberleri Denizli’den acı haber! Mantar toplamaya giden kadın kayboldu sanılıyordu: Kazada hayatını kaybettiği ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 3.11.2026 10:26 Son Güncelleme: 3.11.2026 10:34

Denizli’den acı haber! Mantar toplamaya giden kadın kayboldu sanılıyordu: Kazada hayatını kaybettiği ortaya çıktı!

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yaşanan olay yürekleri burktu. Çıntar mantarı toplamak için ormanlık alana ATV ile giden 55 yaşındaki Güldane Acar’a bir süre sonra ailesi ulaşamadı. Bölgede arama kurtarma ekipleriyle sabaha kadar aranan kadının kaza yaparak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Denizli’den acı haber! Mantar toplamaya giden kadın kayboldu sanılıyordu: Kazada hayatını kaybettiği ortaya çıktı!
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Olay, Acıpayam ilçesi Sandalcık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki Güldane Acar, ATV ile ormanlık alana çıntar mantarı toplamaya gitti. Yalnız giden kadına bir süre sonra ulaşamayan aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine AFAD, jandarma, AKUT ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Güldane Acar'ın kullandığı rotaya göre arama çalışmalarına başlayan ekipler gece boyu faaliyetlerini sürdürdü.

ARACI ŞARAMPOLE DEVRİLMİŞ

Bölgede arama alanını genişleten arama kurtarma ekipleri sabaha karşı Güldane Acar'a ait ATV aracının şarampolden dere kenarına devrildiğini fark etti.



GÜLDANE ACAR'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Aracın bulunduğu noktaya inen ekipler Güldane Acar'ı hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde Güldane Acar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerde Güldane Acar'ın aracının kontrolünü kaybederek dere kenarına uçtuğu ve kaza nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#DENİZLİ

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Denizli’den acı haber! Mantar toplamaya giden kadın kayboldu sanılıyordu: Kazada hayatını kaybettiği ortaya çıktı!
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