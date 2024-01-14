Denktaş ve Küçük  ölüm yıldönümlerinde Antalya’da anıldı

Ömrünü Kıbrıs Türk'ünün varoluş mücadelesine ve bağımsızlığına adayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Türk Mukavemet Teşkilatı Lideri Dr. Fazıl Küçük Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından Kıbrıs Şehitleri Parkı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene Vali Hulusi Şahin, Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Oya Kansu, Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Mehmet Kayhan, KKTC Antalya Başkolosu Cem Topçu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

'CAN VERMEYE HAZIRIZ'

Törende üst bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize rahmet dileyerek sözlerine başlayan Vali Hulusi Şahin, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' dizelerine vurgu yaptı. Vatan toprağı için kan dökmeye, can vermeye hazır olduklarına da vurgu yapan Şahin, "Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük'ün 20. yüzyılın en büyük dava adamları sıralamasında yer almalıdır. Büyük mütefekkir Nurettin Topçu diyor ki; 'Büyük mezarlar üzerinde büyük vatanlar vardır. Büyük ölüleri olmayan milletler ebedi kalamazlar.' Burada iki büyük şahsiyetin manevi huzurundayız. Onların mücadelesine şahitlik ederek dünya görüşümüzü milli duruşumuzu oluşturduk. O yüzden onların mücadelesi çok büyük ve önemli. Hem Kıbrıs Türkü hem de Türkiye, Kıbrıs davasını kalbinden benimsemiş ve bu dava uğrunda ne gerekirse yapmaya hazır." diye konuştu.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KKTC ATİYE DOĞRU BERABER YÜRÜYOLAR'

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin KKTC'nin tanınması için ettiği mücadele değinen Vali Hulusi Şahin, "Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC, atiye doğru beraber yürüyor. Büyük insan Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük ile Türk Mukavemet Teşkilatı'nın büyük mücahitleri bu uğurda Kıbrıs Türklüğü için mücadele etmişlerdir. Barış harekatı şehitlerimizin hepsini rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Milletimiz var olsun." dedi. Anma töreni konuşmaların ardından yapılan dualarla sona erdi.