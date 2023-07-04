Denzel Washington Filmleri - Denzel Washington’ın IMDB Puanı Yüksek, En İyi, Çok İzlenen Filmleri Listesi

Denzel Washington Filmleri sinemanın her dalında yer almış filmlerdir. Dolayısıyla kendisini sadece aksiyon, macera gibi kategorilerle bağdaştırmak yanlış olacaktır. Kariyeri boyunca IMDB puanı yüksek, en iyi ve çok izlenen filmleri listesi dikkatimizi çeker. Onu filmleri ile tanımamız başarılı bir aktör olduğunun göstergesidir. Böylece bir film listesi yapmak ve içerisine Denzel Washington en iyi filmleri kısmını dahil etmek gerekecektir. O zaman konu içerisinde sıra Denzel Washington en iyi filmleri listesine gelmiştir.

Denzel Washington Filmleri

Denzel Washington kariyeri boyunca tek bir rolde yer almamıştır. Birinden farklı ve bağımsız karakterleri canlandırmıştır. İşini yaparken ustalık ile yaptığı da filmleri izlendiğinde apaçık ortadır. İzleyiciye karakterinin duygusunu geçirilebilen bir ustalığı vardır. Kendisinden usta oyuncu olarak da bahsedebiliriz. 1989'dan bu yana filmlerini sinema dünyasında görmekteyiz. Hatta günümüz tarihli yani 2023 yılında çekilen güncel filmi de vardır. Dolayısıyla Denzel Washington hala kariyerine devam ettiği söylenebilir.

Denzel Washington'ın IMDB Puanı Yüksek Filmleri

IMDB puanı yüksek olan filmler izleyici tarafından sevilen ve beğenilen filmlerdir diyebiliriz. Denzel Washington'un filmlerine baktığımızda ise genel de IMDB puanları 7.8 ve 6.0 arasında seyretmektedir. Bu sayı da filmlerin izleyici tarafından sevildiği analizini yapmamızı sağlar. Bu durumun en büyük iki faktörü vardır. Bir oyuncuların iyi bir oyuncu olması. İkincisi ise filmin konusudur.

Man on Fire (Gazap Ateşi) - IMDB Puanı 7.8

Denzel Washington'un en iyi filmleri sıralamasının ilk basamağı kesinlikle Gazap Ateşi adlı filmdir. IMDB Puanın yüksek olması zaten bu filmi en iyilerden yapmaktadır. Filmin konusu aksiyon kategorisi üzerinden ilerlemektedir.

Remember the Titans (Unutulmaz Titanlar) – IMDB Puanı 7.8

Denzel Washington'un bir diğer en iyi filmi Unutulmaz Titanlardır. IMBD Puanın 7.8 olması ile birlikte Gazap Ateşi adlı filme eş değer özellikte olduğu söylenebilir. Bu film Washington'un kendi kültürünün de bir parçasını yansıtmaktadır. Washington siyahi biridir ve bu filmin konusunda da tam olarak bu türden bir ırkçılık yer almaktadır.

American Gangster (Amerikan Gangsteri) – IMDB Puanı 7.8

Washington'un en iyi filmleri kategorisine dahil edebileceğimiz bir diğer film Amerikan Gangsteridir. Diğer iki filmde olduğu gibi bu filminde IMDB Puanı 7.8 şeklindedir. Bu filmin bir özelliği gerçek hayattan esinlenerek konusunun oluşturulmasıdır. Filmin konusu ise uyuşturucu ticareti ile ilgilidir.

Denzel Washington'ın Çok İzlenen Film Listesi

Bu başlık altında Washington'un birkaç en iyi filmleri önerilecektir. En çok izlenen üç filmi sırasıyla bir önce konularda verilmiştir. Onlar haricinde 7.7 IMDB Puanı olan Malcolm X ve 7.2 IMDB Puanı olan Adalet filmleri de en çok izlenen filmlerdir.