Deprem bölgesinde hastalıklara karşı sıkı takip

Sağlık Bakanlığınca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı her ilden, üst solunum yolu enfeksiyonları başta olmak üzere salgın riskine karşı veriler toplanarak inceleniyor ve hastalıklarda artış olup olmadığı takip ediliyor.

Deprem bölgelerinden salgın hastalık riskine karşı iletilen vaka bildirimleri ve analizleri içeren erken uyarı sistemi "İZCİ" üzerinden anlık yapılan takiplerle, bulaşıcı hastalık tehdidi açısından ön plana çıkan bağırsak enfeksiyonları, bulaşıcı sarılık, ateşli döküntülü hastalıklar, solunum yolu enfeksiyonları gibi risklere karşı tedbirler belirlenerek uygulanıyor.

Sağlık görevlilerince, çadır ve konteyner kentlerde birinci basamak sağlık hizmetleri oluşturuluyor, toplu yaşam alanları dezenfekte ediliyor, kemirgen ve haşerelere karşı ilaçlama uygulanıyor, köylerde sağlık taramaları yapılıyor.

Bunun yanı sıra su kaynaklarına yoğun klor verilmesi, bölgede farklı noktalardan su örneklerinin toplanması, şüpheli ishal vakalarının düzenli takip edilmesi, bölgeye kuduz ve tetanos aşılarının dağıtılması gibi çalışmalar da yürütülüyor. Depremin vurduğu her ilçe ilçelerde görevlendirilen epidemiyologlar tarafından, salgın hastalık riskine karşı numune toplanarak analiz ediliyor.

Bu kapsamda alınan veriler ve yapılan analizler sonucunda şu ana kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmadığı belirtiliyor.