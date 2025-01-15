Deprem bölgesine tarım lisesi açılacak

Nurdağı ilçesinde yapılacak 16 derslik Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bölge ve kentte modern tekniklerin yaygınlaştırılması, bilinçli tarım için eğitimler verecek. Lise içerisinde seralar, tarım alet ve makinaları uygulama atölyesi, tarım uygulama atölyesi, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği için alanlar, klinik uygulama laboratuvarı, öğrencilerin yararlanacağı pansiyon, lojman bulunacak. Protokol için imzaları Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ve hayırsever Mahmut Erdemoğlu attı.

Protokol imza töreninde konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep'in önemli bir tarım ve hayvancılık kenti olduğunu belirterek, "İlimizde meslek liselerini geliştirme amacımız ve niyetimizden bahsettik, ihtiyaç olanları yan yana koyduk. Yer, okul, niyet ve hedef doğru. Birkaç yıl sonra ne kadar doğru olduğunu göreceğiz. Bu bölgeye bu okul çok iyi oldu. Tam donanımlı bir lisemiz olacak. Tüm bölgeye hitap edecek. Bu okul bölgenin tarımına hizmet edecek" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Küresel ısınma hat safhada. Maalesef ekonomiyi ekolojiye dönüştüremedik. Sosyal adalet, sosyal barış ve çevresel kalkınma sağlanamadı. Yaşadığımız dünyada şu anda gıda güvenliği, İHA, SİHA kadar önemli. Dolayısıyla neye yatırım yaptığın çok önemli. Nurdağı'nda büyük bir yeşil ekonomi var ama teori ile pratik birleşemiyor. En önemli şey beşeri sermaye. Beşeri sermaye çalışmayınca sistem tıkanıyor. Kendi istişarelerimiz içerisinde çok doğru bir iş oldu. İçinde teori ve pratiğin birleşerek öğrencileri yetiştirecek önemli bir çalışma başlayacak. İnsana yatırım yapıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimden sağlığa, spora birçok çalışma yapıyoruz. Tarım en önemli maddelerimizden birisi. Kim suyu ve toprağı iyi yönetirse geleceğin sözünü söyleyecek" diye konuştu.

Okulu yaptıracak hayırsever Mahmut Erdemoğlu da 6 Şubat 2023 Depremleri sonrası bölgeye yardım ettiklerini ve bu süreçte ilçeye bir lise yapma isteklerinin olduğunu anlatarak, "Okulun yapılacağı yerin seçimi ile ilgili istişarelerde bulunduk. Bizlere sunulan bilgi ve raporlar sonucunda okulumuzun yerini Nurdağı ilçesi olarak belirledik. Okul tipinin seçiminde meslek liselerinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Gençlerin gelecekteki iş kaygısını gidermek ve ülkemize ekonomik alanda katkıda bulunmak anlamında bu meslek liseleri son derece önemli. Nurdağı olarak seçilmesinin bir diğer nedeni çevre ilçelerden de bu okulumuza gelecek ilçelere hizmet etmesidir. Hal böyle olunca bu çevre ilçelerden gelecek gençlerin konaklama ihtiyacını karşılayacağımızı beyan ettik" dedi.

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan da projenin önemini ve okulun mezunları için iş avantajlarına değinirken, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç ise, Gaziantep'in tarımsal potansiyeline dikkat çekerek eğitimin önemine vurgu yaptı.