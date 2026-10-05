Deprem fırtınası tedirgin etti

Adana'da, dün saat 14.19'da 4.8 , saat 14.36'da ise 4.9 şiddetinde iki deprem gerçekleşti. AFAD deprelerin merkez üssünü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olarak belirlerken derinliğini 7.99 kilometre olarak ölçtü. Sarsıntı yakın illerde de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken Adana Valisi Mustafa Yavuz, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını kaydetti. Adana'daki depremlerin ardından Osmaniye'de saat 14.43'te 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, merkez üssü Sumbas ilçesi olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremlere ilişkin, "Gerek Saimbeyli Fayı ve gerekse de Savrun Fayı, 6 Şubat depremlerinden sonra enerji birikiminin olduğu faylar olarak değerlendiriliyor. Bu aşamada birbirine yakın büyüklükteki depremler, deprem fırtınası şeklinde aktivitesini devam ettirebilir. Halkın panik yapmaması ve yetkili makamların direktifleri doğrultusunda hareket etmesi çok önemli" ifadelerini kullandı. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ise bölgenin 6 Şubat depremlerinden bu yana stres altında olduğunu belirterek, "Bu depremlerin devam edeceği görülüyor. Ve bu depremlerin önemli bir kısmının da 6 Şubat depreminin etkisiyle ortaya çıktığı söylemek mümkün. Benim beklentim, çok büyük 7'nin üzerine çıkabilecek bir depremin bu bölgede beklenmeyeceği yönünde. Yıkıcı büyük bir deprem beklenmiyor" diye konuştu.