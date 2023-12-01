Deprem iş yerlerini yıktı, onları yıkamadı! Ardahanlı esnaf, depremzede esnafla omuz omuza

ESNAFLAR OMUZ OMUZA YENİDEN AYAĞA KALKIYOR



6 Şubat depreminden etkilenen Kahramanmaraşlı, Hataylı ve Gaziantepli esnaf, yıkılan iş yerlerinden yapamadıkları satışı Ardahan Günleri'nde kendilerine ayrılan tezgahlarda yapıyor. Kahramanmaraş'taki tarihi çarşıda bulunan yöresel ürünlerini sattığı dükkânı depremde yıkılan Ertuğrul Paköz, "Ardahanlı esnaf sağ olsun bizleri unutmadı. Birçok akrabamı kaybettim. Maraş'ta dükkânım yıkıldı. Bize sağlanan böyle fırsatlarla evimi geçindiriyorum. Ardahanlı esnafın bize sağladığı bu destekle burada ürünlerimizi satma fırsatı bulduk" dedi.

4 ÇOCUĞUYLA MARAŞ'TAN ANKARA'YA SATIŞ YAPMAYA GELDİ



4 çocuğuyla birlikte Kahramanmaraş'tan yola çıkan yöresel karadut ürünleri satıcısı Sefa Neşnat, "Depremde de sonrasında da çok zor günler geçirdik. Ama burada bize çok güzel bir fırsat sunuldu. Biz de ailecek Ankara'ya gelip bu fırsatı değerlendiriyoruz. Bizim dükkânımız yıkılmadı ama Maraş şu an çok zor bir durumda. Orada esnaflık yapmak çok zor. Böyle yerlerde sattıklarımızla evimiz geçindiriyoruz. İki kızım iki de oğlum bizlere yardımcı oluyor. Ailecek bu zor günlerin üstesinden geliyoruz" diye konuştu.

BİZE GELEN ÖZEL DAVETLERLE İL İL GEZİP SATIŞ YAPIYORUZ



Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan Merve Karakoç, "Depremde çok şükür büyük bir yıkımımız olmadı. Ama yine de bölgede her şey zorlaştı. Yakınlarımdan bir aileyi tamamen kaybettim. Uzun bir süre evlerimize giremedik. Biz o zor dönemi Ankara'daki yakınlarımızın yanında geçirdik. Şimdi de bize yapılan böyle etkinliklere giderek, il il gezerek satış yapıyoruz. Burada da tamamen doğal, kendi ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulduk" şeklinde konuştu.

AİLE İŞLETMESİ OLAN KÜNEFECİ DÜKKANLARI TAMAMEN YIKILMIŞ



Hatay Antakya'da aile işletmeleri olan künefeci dükkânını depremde kaybettiğini anlatan Melisa Çetindere, ağabeyleriyle beraber Ankara'ya gelerek satış yapıyor. "Hatay'daki dükkânımız depremde yıkıldı. Biz de böyle festivallere katılmaya başladık. Hatay'da kimsenin dükkânı kalmadı. Hatay şu an paramparça ama yavaş yavaş toparlanıyor. Bizler de unutulmuyoruz. Hep böyle festivale davet ediliyoruz. Burası da bizim için çok güzel oldu. En azından burada kazanabiliyoruz. Hatay'da yeniden bir dükkân açmamız şu an için çok zor" ifadelerini kullandı.