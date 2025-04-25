Deprem kardeşliği! Anadolu irfanı İstanbul’un yardımına koştu

SAKARYA... Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "İstanbul'da depremin ardından geceyi dışarıda geçirecek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırladığımız afet tırımız bölgeye ulaştı, hizmete başladı. Sakarya olarak, İstanbul'un yanındayız." denildi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise, "Kalbimiz İstanbul'daki kardeşlerimizle atıyor. İstanbul'daki kardeşlerimizin acil ihtiyaçlarını gidermek üzere Adapazarı Belediyesi ile birlikte bir grup destek aracımızı bölgeye sevk ettik. Allah milletimizi her türlü felaketten korusun." paylaşımını yaptı.
'HIZIR' GİBİ YETİŞTİ
KOCAELİ... Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İstanbul'da depremin ardından evlerine girmek istemeyen vatandaşlarımız için Hızır 41 Afet Mutfağımızda hazırlıklarımızı tamamladık. Hızır41 afet tırımız İstanbul'a ulaştı, Halkalı Millet Bahçesi'nde hizmete başladı. İlk etapta; Körfez, Gölcük, Kartepe ve Dilovası belediyelerimizle koordineli şekilde, 16 bin kişilik gıda desteği sağlayacak mobil araçlarımızı bölgeye sevk ediyoruz. İlgili kurumlarla iş birliği içindeyiz. İhtiyaçların artması durumunda hazır bekleyen ekip ve araç filomuzla destek kapasitemizi hızla artırabilecek durumdayız. Kocaeli olarak, bu zor günlerde İstanbul'un yanındayız." bilgilerini paylaştı.
BAĞCILAR'DA SICAK ÇORBA VE EKMEK İKRAMI
GÖLCÜK... Depremlerin ardından büyük korku yaşayan vatandaşlara destek amacıyla harekete geçen Gölcük Belediyesi de hızlı şekilde organize oldu. Gölcük Belediyesi iştiraki GÖLAŞ ekipleri, hazırladıkları sıcak çorba ve ekmeklerle İstanbul Bağcılar Millet Parkı'na ulaştı. Ekipler, burada kurdukları çadırda deprem korkusuyla geceyi parkta geçiren vatandaşlara ikramda bulunarak moral verdi.
KONYA'DAN FIRIN, ÇAMAŞIRHANE, YATAKHANE VE MOBİL DUŞ
KONYA... Konya Büyükşehir Belediyesi Uğur İbrahim Altay da İstanbul'a yardım eli uzattıklarını bildirdi. Altay, "İstanbul için Kızılay ve ilgili kurumlarla iletişim halindeyiz. Sokakta olan vatandaşlarımız için istenen mobil mutfak, mobil fırın, çamaşırhane, yatakhane ve mobil duş araçlarımız yola çıktı. İstanbullu vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul'da depremden dolayı parklarda kalan vatandaşlarımızın yanındayız. Mobil mutfak ve mobil fırın tırlarımız Zeytinburnu ve Silivri'de hizmet veriyor. Diğer destek araçlarımız ise AFAD bünyesinde hazır bekliyor. Allah, milletimizi afetlerden korusun."
AFYON'DAN YOLA ÇIKTILAR
AFYONKARAHİSAR... Depremin ardından Afyonkarahisar Kızılay Şubesi de harekete geçti. Hazırlanan yardım aracı sıcak çorba, su ve ikramlıklarla birlikte depremzedelere moral vermek üzere yola çıktı. Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Aracımız hazır çorba, su, çay ve ikramlıklarımız ile birlikte İstanbul'a hareket etmiştir" ifadelerine yer verildi.