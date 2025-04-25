Deprem kardeşliği! Anadolu irfanı İstanbul’un yardımına koştu

BAĞCILAR'DA SICAK ÇORBA VE EKMEK İKRAMI

GÖLCÜK... Depremlerin ardından büyük korku yaşayan vatandaşlara destek amacıyla harekete geçen Gölcük Belediyesi de hızlı şekilde organize oldu. Gölcük Belediyesi iştiraki GÖLAŞ ekipleri, hazırladıkları sıcak çorba ve ekmeklerle İstanbul Bağcılar Millet Parkı'na ulaştı. Ekipler, burada kurdukları çadırda deprem korkusuyla geceyi parkta geçiren vatandaşlara ikramda bulunarak moral verdi.

KONYA'DAN FIRIN, ÇAMAŞIRHANE, YATAKHANE VE MOBİL DUŞ

KONYA... Konya Büyükşehir Belediyesi Uğur İbrahim Altay da İstanbul'a yardım eli uzattıklarını bildirdi. Altay, "İstanbul için Kızılay ve ilgili kurumlarla iletişim halindeyiz. Sokakta olan vatandaşlarımız için istenen mobil mutfak, mobil fırın, çamaşırhane, yatakhane ve mobil duş araçlarımız yola çıktı. İstanbullu vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul'da depremden dolayı parklarda kalan vatandaşlarımızın yanındayız. Mobil mutfak ve mobil fırın tırlarımız Zeytinburnu ve Silivri'de hizmet veriyor. Diğer destek araçlarımız ise AFAD bünyesinde hazır bekliyor. Allah, milletimizi afetlerden korusun."