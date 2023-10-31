Haberler Yaşam Haberleri Deprem konutları için kanalizasyon basınçlı terfi hattı 2 ayda tamamlanacak
Giriş Tarihi: 31.10.2023 15:38 Son Güncelleme: 31.10.2023 16:03

Deprem konutları için kanalizasyon basınçlı terfi hattı 2 ayda tamamlanacak

Osmaniye Belediyesi tarafından deprem konutları için yapımına başlanılan “Basınçlı kanalizasyon terfi hattı” çalışmalarının 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacağı bildirildi. Depremden etkilenen vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden konut projesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Osmaniye Belediyesi tarafından ise konut projesi kapsamında kanalizasyon alt yapı çalışmalarına başlandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Deprem konutları için kanalizasyon basınçlı terfi hattı 2 ayda tamamlanacak

Osmaniye Toprakkale yolu üzeri sebze hali civarında yapımı devam eden deprem konutları alt yapısı için Yaverpaşa Mahallesi güzergâhı, Asri Mezarlı yolu üzerinden 3,5 kilometresi basınçlı terfi ve 6,5 kilometresi cazibeli hat olmak üzere 10 kilometre kanalizasyon terfi hattı çalışmaları sürüyor. Kanalizasyon alt yapı inşa işlemlerinin, deprem konutlarının afetzedelere teslimatından önce tamamlanacağı kaydedildi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için TOKİ Başkanlığı tarafından inşasına başlanılan konutların yapımının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Bu konutlarımızın alt yapı çalışmalarını da belediyemiz tarafından sürdürmekteyiz. Konutlarımızın yapımı bitmeden inşallah alt yapı çalışmalarını da tamamlayarak teslim edeceğiz. Devlet ve millet olarak deprem felaketinin açmış olduğu yaraları hep birlikte sarmaya çalışıyoruz. Rabbim, bir daha böylesi acıları milletimize yaşatmasın inşallah" diye konuştu.

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Deprem konutları için kanalizasyon basınçlı terfi hattı 2 ayda tamamlanacak
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