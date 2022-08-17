Haberler Yaşam Haberleri Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 17 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 17.8.2022 10:17

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 17 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi, en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin veriler merak ediliyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, ‘’Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?’’ şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 17 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 17 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

''Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' soruları, gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 17 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

SON DAKİKA | DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

En son depremlerle ilgili verilere aşağıda yer alan linkler aracılığıyla erişebilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ | 17 AĞUSTOS 2022

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.08.17 09:13:27  39.4455   31.5378        0.0      -.-  0.8  -.-   SIVRIHISAR (ESKISEHIR)                            İlksel
2022.08.17 08:47:41  37.9787   27.1753        5.0      -.-  2.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.17 08:46:15  39.4092   31.5872        0.0      -.-  1.0  -.-   TEKOREN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)                    İlksel
2022.08.17 08:46:05  37.1255   28.5425        3.7      -.-  2.0  -.-   GOLCUK-ULA (MUGLA)                                İlksel
2022.08.17 08:30:25  39.1288   29.0038        0.0      -.-  2.0  -.-   HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)                     İlksel
2022.08.17 08:14:21  36.8392   27.2990        5.0      -.-  2.0  -.-   KOS ADASI (AKDENIZ)                               İlksel
2022.08.17 07:24:16  38.8342   40.1637        5.0      -.-  4.0  3.9   YONCALIBAYIR-KOVANCILAR (ELAZIG)                  İlksel
2022.08.17 06:15:07  37.9745   27.2253       17.3      -.-  1.7  -.-   ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR)                          İlksel
2022.08.17 06:14:10  37.9597   27.1705       11.7      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.17 04:55:29  37.9687   27.1980       15.4      -.-  2.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.17 04:53:17  37.4547   36.9847        2.4      -.-  1.4  -.-   TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2022.08.17 03:51:58  37.3765   35.9003       12.8      -.-  2.5  -.-   BULDUKLU-KOZAN (ADANA)                            İlksel
2022.08.17 01:44:52  36.0503   31.7743       24.5      -.-  3.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.08.17 01:23:12  37.4830   37.0548        4.0      -.-  2.9  2.7   CIGLI-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel
2022.08.17 01:12:34  38.0703   42.6587        5.0      -.-  3.2  3.1   SARPKAYA-HIZAN (BITLIS)                           İlksel
2022.08.17 00:33:24  35.0842   33.5587        9.2      -.-  2.5  -.-   KIBRIS-DEGIRMENLIK                                İlksel
2022.08.17 00:25:27  37.4627   36.9928        5.0      -.-  1.1  -.-   TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 17 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA