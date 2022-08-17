Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 17 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

''Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' soruları, gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 17 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
En son depremlerle ilgili verilere aşağıda yer alan linkler aracılığıyla erişebilirsiniz.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.08.17 09:13:27 39.4455 31.5378 0.0 -.- 0.8 -.- SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel 2022.08.17 08:47:41 37.9787 27.1753 5.0 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.17 08:46:15 39.4092 31.5872 0.0 -.- 1.0 -.- TEKOREN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel 2022.08.17 08:46:05 37.1255 28.5425 3.7 -.- 2.0 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel 2022.08.17 08:30:25 39.1288 29.0038 0.0 -.- 2.0 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2022.08.17 08:14:21 36.8392 27.2990 5.0 -.- 2.0 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.08.17 07:24:16 38.8342 40.1637 5.0 -.- 4.0 3.9 YONCALIBAYIR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel 2022.08.17 06:15:07 37.9745 27.2253 17.3 -.- 1.7 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel 2022.08.17 06:14:10 37.9597 27.1705 11.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.17 04:55:29 37.9687 27.1980 15.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.17 04:53:17 37.4547 36.9847 2.4 -.- 1.4 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2022.08.17 03:51:58 37.3765 35.9003 12.8 -.- 2.5 -.- BULDUKLU-KOZAN (ADANA) İlksel 2022.08.17 01:44:52 36.0503 31.7743 24.5 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel 2022.08.17 01:23:12 37.4830 37.0548 4.0 -.- 2.9 2.7 CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2022.08.17 01:12:34 38.0703 42.6587 5.0 -.- 3.2 3.1 SARPKAYA-HIZAN (BITLIS) İlksel 2022.08.17 00:33:24 35.0842 33.5587 9.2 -.- 2.5 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel 2022.08.17 00:25:27 37.4627 36.9928 5.0 -.- 1.1 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
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