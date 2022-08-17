Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 17 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

''Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' soruları, gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 17 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…