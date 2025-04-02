Deprem uzmanı Övgün Ahmet Ercan’ın ikiyüzlülüğü: Villasına kaçak kat yaptı!

RUHSAT TALEP ETTİ

Yaşanan gelişmeler sonrası deprem profesörü Ercan'dan skandal bir talep geldi. Ercan, Kuşadası Belediyesi'nden kaçak yapılarına ruhsat talep etti. Ercan, kaçak yapıları yasallaştırmak için belediyeye ruhsat başvurusunda bulunsa da talebi mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildi. Ancak bu kararın ardından Ercan'ın sosyal medya hesaplarından Kuşadası Belediyesi'ni hedef alan paylaşımlar yapması dikkat çekti.