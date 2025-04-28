Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber'de açıkladı: "Adalar fayı ölü bir fay"

ADALAR FAYI ÖLÜ BİR FAY"

Üşümezsoy'un açıklamalarından satır başları şu şekilde: Adalar fayı ölü bir fay. Tek risk 'Kumburgaz fayı' demiştim. Ben var olan ne varsa onu söylüyorum.

99 depremi olduğu zaman fay körfezden Batı'ya yani Çınarcık'a doğru gelmedi. Fay 1912'den Gaziköy'den Doğu'ya yani Marmara Denizi'ne girmedi diyen bir ön kabul var. Bu ön kabulden varsayılan özellikle Şengör'ün mantığı, O zaman 99 ile 1912 arası gibi bir bölgede Marmara Denizi, dümdüz bir fay. "Boydan boya kırılacak. 8.1 deprem olacak" söylemini büyük kıyamet diye belirtmişti.

'Marmara Denizi'nde bu son depremdi. Büyük deprem olmayacak' dedim, hemen nereden çıkarıyorsun diye sordular. Ben Istıranca Dağları'nda bütün doktoramı yaptım Trakya'da, kez Kaz Dağları. Marmara DeniziNin yapısını çok iyi biliyordum. Sismik kesitlerin hepsi benim masalarım üzerinde evim onlarla kaplıydı, Marmara Denizi tabanını çok iyi biliyorduk.

Marmara Denizi'nde büyük anlamda bu son depremdi. Niye? 1894'te Çınarcık çukurunun güneyindeki fay kırılmış. Onlara göre 1766'dan beri deprem olmamış Marmara'da, "250 yıl sonra Marmara yerle bir olacak" diyor.

"250 YILDA BİR DEPREM OLACAK" SAVI YANLIŞ

Murat Bardakçı, Celal'ın arkadaşı, "Ya ben tarihçiyim, 1894'te yıkılan evlerin sayısı İstanbul'da 1766'ya göre 6 kat daha fazla".

Önce 8 diyorlardı sonra 7'ye çektiler. 250 yılda bir deprem savı olacak yanlış.