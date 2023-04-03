Depremde 14 canın kaybedildiği kahvehaneden tek kurtulan kişi oldu

Depremden birkaç saat sonra ulaşılan kahvehanedeki Durmuş Bakırcı enkazdan çıkarıldı, diğer 14 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Enkazı kaldırılan kahvehanenin bulunduğu binanın olduğu yere giden Bakırcı, o anları acıyla hatırlıyor.

Bakırcı, depremin olduğu gün her zamanki gibi kahvehaneye gittiğini, görevli olmadığı için kendine ocaktan çay doldurmak istediğini anlattı.

Bu sırada bir uğultu duyduğunu belirten Bakırcı, " 'Eyvah deprem, gittik' dedim. Kahvehanenin içi birbirine karıştı, sandalye, masa, soba birbirine girdi. Üstümüze tuğlalar düşüyor. Ben bir demirden tuttum, o ara sarsıntı beni duvarın dibine itmiş. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Gözümü açtım ki orada yatıyorum. Ses geldi, 'Beni kurtarın' diye bağırdım. Dışarıdan 'Canlı varmış' dediler. Önümdeki yığıntıları açıp çekerek beni çıkardılar." diye konuştu.