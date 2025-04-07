Depremde 2 kızı ölen acılı anne, 15 gündür kayıp kızı için yardım istedi: “Benim çocuğumu bulsunlar, bana getirsinler. Ben yatamıyorum."

Gülistan Bozdağ, polise giderek kızı Emine için kayıp başvurusunda bulunduğunu söyledi. Bozdağ DHA'ya yaptığı açıklamada kızının bir süredir tehdit edildiğini de iddia ederek şöyle konuştu;

"BEN YATAMIYORUM"

"Her gün akşam gidiyorum karakola, öğrenmeye çalışıyorum bir haber var mı yok mu diye. Dün akşam da karakoldan gelirken kızımın sürekli evlerine gittiği, görüştüğü kişiler vardı onlar bana kızım ile ilgili 'Bir daha dumanını bile bulamazsın, külünü de bulamazsın. Sen bizim kim olduğumuzu bilmiyorsun' diyerek beni tehdit ettiler. Ben de gittim karakola, tekrar şikayette bulundum, uzaklaştırma verdiler. Emniyetimizden, Cumhurbaşkanımızdan destek istiyorum. Benim çocuğumu bulsunlar, bana getirsinler. Ben yatamıyorum."