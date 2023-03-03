Depremde ailesini kaybeden Emine, enkazdan çıkmayan yeğenini arıyor

Diğer yeğeni Hidayet Ela'nın enkazdan çıkmadığını belirten Yurdakul, "Çok kaybımız var ve bu sayı yükselecek gibi. 11 yaşındaki yeğenime bir türlü ulaşamıyoruz. Ulaşmadığım, mesaj atmadığım, fotoğraf göndermediğim kimse kalmadı. Çocuklarıma ve ağabeyimin sağ kalan oğluna baktığım için başka şehirlere gidip arama şansım yok. Depremzedelerin götürüldüğü diğer şehirlerdeki hastanelere Hidayet Ela'ya ait fotoğrafları attım. Şu anda DNA testini bekliyoruz. Tarık ablasını sağ gördüğünü söylüyor. Ancak güvenemiyoruz, o ortamda ablasını gördüğünü de sanabilir. Ne olursa olsun bir sonuç elde etmek istiyoruz, yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.