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Giriş Tarihi: 31.10.2026 14:59

Depremde eşini ve kızını kaybetmişti! Beton altında kalarak can veren işçi Hatay'da toprağa verildi

Hatay'da yaşadığı depremde eşini ve 2 kızını kaybeden Cevdet Demetgül, yerleştiği Mersin'de tadilat yaptığı evin dış merdiveninin çökmesi sonucu beton altında kalarak yaşamını yitirdi. Demetgül’ün cenazesi, Hatay’ın Samandağ ilçesi Zezaniye Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
Depremde eşini ve kızını kaybetmişti! Beton altında kalarak can veren işçi Hatay’da toprağa verildi
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Mersin'in Akdeniz ilçesi Şahir Gülmen Mahallesi 2846 Sokak'ta meydana gelen olayda, taşeron bir inşaat firmasında çalışan 56 yaşındaki Cevdet Demetgül, bir evin tadilat yaptığı sırada dış merdivenin çökmesi sonucu beton göçüğün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cevdet Demetgül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hatay'da 6 Şubat depreminde eşini ve 2 kızını kaybeden 56 yaşındaki Cevdet Demetgül, depremin ardından Mersin'e geldiği ve burada inşaat işlerinde çalışarak hayatını sürdürdüğü öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Cevdet Demetgül'ün cansız bedeni Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Cevdet Demetgül'ün cenazesi, Hatay'ın Samandağ ilçesine götürüldü. Demetgül için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Zezaniye Mezarlığı'nda cenaze namazı kılınmasının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

#HATAY
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Depremde eşini ve kızını kaybetmişti! Beton altında kalarak can veren işçi Hatay'da toprağa verildi
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