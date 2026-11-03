Depremde hasar gören araçları “change” yöntemiyle sattılar! 183 milyon liralık malvarlığına el konuldu: 12 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, depremde hasar gören araçlar üzerinden haksız kazanç elde edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı.Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde hasar gören araçların, yurt dışından yasa dışı yollarla ülkeye getirilen araçlarla motor ve şasi numaralarının değiştirilmesi suretiyle "change" işlemine tabi tutulduğu tespit edildi. Bu yöntemle haksız kazanç sağlandığı ve elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik eylemlerde bulunulduğu değerlendirilen 14 şüpheli belirlendi.

AĞIR HASARLI ARAÇLARI SATIN ALIP NUMARALARINI DEĞİŞTİRDİLER

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, ağır hasarlı ve tamir edilemeyecek durumdaki araçları kendileri veya yakınları adına satın aldıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca haciz ve yakalama kaydı bulunan araçlar ile yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen araçların motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri tespit edildi. Numaraları değiştirilen araçların üçüncü şahıslara satıldığı, bu yöntemle elde edilen suç gelirlerinin ise eş, kardeş, anne ve diğer üçüncü kişiler adına malvarlığı değerleri edinilerek aklandığı değerlendirildi.

12 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında 3 Kasım tarihinde Ankara, Tokat ve Kırşehir'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, haklarında işlem başlatılan 14 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında adli işlemlere başlanırken, operasyonlarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

183 MİLYON LİRA DEĞERİNDE MALVARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında suçtan kaynaklandığı değerlendirilen yaklaşık 183 milyon lira değerinde malvarlığına el konuldu. Soruşturmanın; suç gelirlerinin kaynağının, bu gelirlerle bağlantılı malvarlığı hareketlerinin ve ilgili kişilerin tespit edilmesi amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.