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Giriş Tarihi: 7.12.2023 15:23

Depremde ölen öğrencinin ismi okulunda yaşatılacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye’de yaşamını yitiren lise öğrencisi Fatma Sena Kaba’nın (16) ismi, öğrenim gördüğü okula yaptırılan çok amaçlı salona verildi.

DHA
Depremde ölen öğrencinin ismi okulunda yaşatılacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Osmaniye'de oturdukları binanın yıkılması sonucu Gazi İsmail Kaba, eşi Şenay ile çocukları Durmuş Ali, Özlem, Fatma Sena ve Furkan, enkaz altında kaldı. Gazi İsmail Kaba yaralı olarak kurtulurken, eşi ve 4 çocuğu yaşamını kaybetti. 10'uncu sınıf öğrencisi olan Fatma Sena Kaba'nın ismi, öğrenim gördüğü okulda yaptırılan çok amaçlı toplantı salonuna verildi. Salonun açılışı, Kaba'nın babası Gazi İsmail Kaba, Vali Erdinç Yılmaz ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı. Gazi İsmail Kaba, kızının isminin yaşatılmasında emeği geçenlere teşekkür etti...

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Depremde ölen öğrencinin ismi okulunda yaşatılacak
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