Depremde savrulan cep telefonu, 4 kişinin enkazdan kurtarılmasını sağladı

"OĞLUM HER ZAMAN 'ASKER OLACAĞIM, ŞEHİT OLACAĞIM.' DERDİ"

Enkaz altında kendilerini çaresiz hissettiklerini ifade eden Ekin, "Binanın 3. katında depreme yakalandık. 18 yaşındaki oğlum hayatını kaybetti. Oğlum her zaman 'Asker olacağım, şehit olacağım.' derdi. Rabb'im böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın. Allah herkesi esirgesin, göçük altında kalanlara yardım etsin. Binada enkaz altında ilk kurtulan biz olduk, eşim, ben ve 2 kızımı enkazdan kurtardılar. Hepimiz yaralandık, bir kızım ve eşim taburcu oldu, bir kızım ve benim hastanede tedavim devam ediyor." diye konuştu. Yakınlarının kendilerini kurtarmak için geldiğini anlatan Ekin, şöyle devam etti: "Eşim, kızlarım ve ben çok ses çıkardık. Oğlumdan ses çıkmıyordu. Enkazın altında titremeye başladım, çocuğumu görünce hamdettim, Allah kimseye yaşatmasın. Allah devletimize yardımcı olsun. Yakınlarım bizi enkazdan çıkardıktan sonra yoldan geçen aracı durdurarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Orada ameliyata alacaklardı, yine depreme yakalandık. Deprem şiddetli olunca yine dışarıya çıkardılar bizi. Orduzu Mahallesi'ndeki yakınlarımızın yanına gittik, ancak ağrılarımız artınca ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne geldik." Sol bacağında kırıklar olduğunu dile getiren Ekin, ameliyat edildiğini, şu anda sağlığının iyi olduğunu kaydetti.