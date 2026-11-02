Depremden kurtuldu cinayete kurban gitti

İSTANBUL Kartal'da geçtiğimiz haziran ayında "yan bakma" tartışması sonrası 27 yaşındaki depremzede Yusuf İnan'ın kız arkadaşının gözü önünde bıçaklanarak katledilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Kahramanmaraş depreminde babasını enkaz altında kaybettikten sonra kanser hastası annesi ve kardeşlerini İstanbul'a getirerek aile geçimini sağlayan genç esnafın katledildiği vahşete dair iddianame hazırlandı.

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Ömer S. hakkında "Kasten Öldürme" suçundan müebbet hapis ve "Kadına Karşı Basit Yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Şüpheliler Baran Ç. ve Neslihan K. için de "Kasten Öldürme" suçundan müebbet hapis talep edilirken, kaçışa yardım eden 4 sanık hakkında "Suçluyu Kayırma" suçundan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi. Olayın ardından Ömer S., Neslihan K. ve Baran Ç.'nin Erenköy, Kadıköy ve Ümraniye'deki adreslerde saklandıkları belirlendi. Pasaport ve telefon temin ederek Edirne üzerinden yurt dışına kaçmaya çalışan katil zanlısı Ömer S. ve Baran Ç., Cinayet Büro ekiplerince Edirne'de yakalandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör