Depremden kurtuldu kazada can verdi

Gaziantep'te Bedrettin Zidan'ın kullandığı otomobilin çarptığı TIR, Mehmet Avşar'ın kullandığı minibüsün üzerine devrildi. Kazada Zidan ile minibüsteki İsmail Özdemir ve Mehmet Apalak hayatını kaybetti. Özdemir'in, 6 Şubat depreminde Sülüklü köyündeki evinin enkazından 4 çocuğu ile sağ çıktığı, eşi Tülay Özdemir'in öldüğü öğrenildi.Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişindeyse 4 aracın karıştığı trafik kazasında İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Dr. Öğretim Üyesi Dr. Barış Erkan Yazıcı can verdi.