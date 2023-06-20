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Giriş Tarihi: 21.6.2023

Depremden kurtuldu kazada can verdi

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Depremden kurtuldu kazada can verdi
Gaziantep'te Bedrettin Zidan'ın kullandığı otomobilin çarptığı TIR, Mehmet Avşar'ın kullandığı minibüsün üzerine devrildi. Kazada Zidan ile minibüsteki İsmail Özdemir ve Mehmet Apalak hayatını kaybetti. Özdemir'in, 6 Şubat depreminde Sülüklü köyündeki evinin enkazından 4 çocuğu ile sağ çıktığı, eşi Tülay Özdemir'in öldüğü öğrenildi.



Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişindeyse 4 aracın karıştığı trafik kazasında İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Dr. Öğretim Üyesi Dr. Barış Erkan Yazıcı can verdi.

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Depremden kurtuldu kazada can verdi
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